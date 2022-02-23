23.02.2022 14:40 Виталий Хиневич

"Город работает и живет в обычном ритме"- Игорь Терехов о ситуации в Харькове

В Харькове без ограничений работают все объекты инфраструктуры.

Кадры с трансляции

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Во время брифинга Харьковской областной государственной администрации Игорь Терехов сообщил, что Харьков продолжает работать и жить в обычном режиме.

"Город работает и живет в обычном режиме. Работает общественный транспорт, идет учебно-образовательный процесс, лечебные учреждения и производства продолжают свою работу. Коммунальные службы как работали, так и работают, продолжая обеспечивать жизнедеятельность города Харькова",- сообщил Игорь Терехов.

Кроме этого мер города Харькова отметил, что в случае ведения чрезвычайного положения в стране "никаких глобальных ограничений не для одного человека не произойдет".

По словам Игоря Терехова, режим ЧП является предупредительной мерой, для того, что бы в стране все было спокойно.

Напомним, готовность укрытия на ТЭЦ 3 по улице Энергетической, 3 Харьковский городской голова Игорь Терехов проинспектировал 23 февраля.