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23.02.2022  14:40   Виталий Хиневич

"Город работает и живет в обычном ритме"- Игорь Терехов о ситуации в Харькове

В Харькове без ограничений работают все объекты инфраструктуры.

Игорь Терехов
Кадры с трансляции
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
Во время брифинга Харьковской областной государственной администрации Игорь Терехов сообщил, что Харьков продолжает работать и жить в обычном режиме.
 
"Город работает и живет в обычном режиме. Работает общественный транспорт, идет учебно-образовательный процесс, лечебные учреждения и производства продолжают свою работу. Коммунальные службы как работали, так и работают, продолжая обеспечивать жизнедеятельность города Харькова",- сообщил Игорь Терехов.
 
Кроме этого мер города Харькова отметил, что в случае ведения чрезвычайного положения в стране "никаких глобальных ограничений не для одного человека не произойдет". 
 
По словам Игоря Терехова, режим ЧП является предупредительной мерой, для того, что бы в стране все было спокойно. 
 
Напомним, готовность укрытия на ТЭЦ 3 по улице Энергетической, 3 Харьковский городской голова Игорь Терехов проинспектировал 23 февраля.
 
Тэги:  харьков, чп
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