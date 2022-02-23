ДТП на Окружной: в Харькове Газель снесла капот Hyundai (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове на Окружной, у поворота к Ольховке произошла жесткая авария. Здесь столкнулись Газель и Hyundai. При этом смятый капот корейского легкового автомобиля превращен в металлолом. Подробностей о причинах ДТП и пострадавших в ней пока нет.
Наломним, ранее мы писали о том, как в аварию в центре Харькова попали две Toyota.
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Теплый воздух с юго-запада продолжит определять погоду в Харькове. Среднесуточные температуры удерживаются выше нормы на 6-8°C.
23 февраля по новому стилю в народном календаре – Прохор Весновей; крестьяне верили, что в этот день начинался поворот на весну.
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