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23.02.2022  14:43   Дмитрий Колоней

ДТП на Окружной: в Харькове Газель снесла капот Hyundai (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове на Окружной, у поворота к Ольховке произошла жесткая авария. Здесь столкнулись Газель и Hyundai. При этом смятый капот корейского легкового автомобиля превращен в металлолом. Подробностей о причинах ДТП и пострадавших в ней пока нет.

Наломним, ранее мы писали о том, как в аварию в центре Харькова попали две Toyota.

 

Тэги:  дтп, окружная, харьков, авария
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