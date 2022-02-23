23.02.2022 14:43 Дмитрий Колоней

ДТП на Окружной: в Харькове Газель снесла капот Hyundai (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове на Окружной, у поворота к Ольховке произошла жесткая авария. Здесь столкнулись Газель и Hyundai. При этом смятый капот корейского легкового автомобиля превращен в металлолом. Подробностей о причинах ДТП и пострадавших в ней пока нет.

Наломним, ранее мы писали о том, как в аварию в центре Харькова попали две Toyota.