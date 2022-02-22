22.02.2022 09:47 Рита Парфенова

ДТП: в Харькове «газель» с мороженым создала утреннюю пробку на дороге

О происшествии в районе ХТЗ сообщили очевидцы.





Утренняя автомобильная пробка из-за дорожно-транспортного происшествия создало неудобства водителям в районе станции метро «Им.Масельского», передает РЕДПОСТ.



Участниками аварии на перекрестке Московского проспекта и улицы Потоцкого стали грузовик ГАЗ и MAZDA CX-5.



Повреждения автомобилей незначительные, но их столкновение создало автомобильную пробку в обе стороны движения.

Напомним, ранее мы писали об авариях из-за гололеда на трассе Харьков-Сумы.



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