ДТП: в Харькове «газель» с мороженым создала утреннюю пробку на дороге

О происшествии в районе ХТЗ сообщили очевидцы.
Утренняя автомобильная пробка из-за дорожно-транспортного происшествия создало неудобства водителям в районе станции метро «Им.Масельского», передает РЕДПОСТ.
Участниками аварии на перекрестке Московского проспекта и улицы Потоцкого стали грузовик ГАЗ и MAZDA CX-5.
Повреждения автомобилей незначительные, но их столкновение создало автомобильную пробку в обе стороны движения.
Напомним, ранее мы писали об авариях из-за гололеда на трассе Харьков-Сумы.
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