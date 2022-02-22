22.02.2022 09:27 Рита Парфенова

Пожар в отеле Харькова: постояльцев ночью вывели на улицу (фото)

Ночью в Новобоварском районе произошел пожар в гостинично-спортивном комплексе «Этуаль».

О пожаре в трехэтажном отеле с бассейном и фитнесом «Этуаль» на Новобаварском проспекте, 91/1 в службу 101 сообщили около часа ночи 22 февраля, передает РЕДПОСТ.



На вызов выехали сразу три отделения спасателей на аытоцистернаях и спецавтомобиль газодымозащитной службы. На месте огнеборцы выяснили, что горит подсобное здание на цокольном этаже. Огнем была объята отделка на площади около 20 кв. Из-за угрозы задымления верхних этажей спасатели провели эвакуацию и вывели на свежий воздух шестерых постояльцев отеля.



Четверть часа спасателям понадобилось на локализацию огня, а в 03:19 пожар был полностью ликвидирован.



Пострадавших нет. Вероятная причина пожара – короткое замыкание электросети.

Напомним, утром 20 февраля в селе Закутневка горели частный дом и кухня.К моменту прибытия пожарных огонь распространился на площади 45 квадратных метров. На ликвидацию пожара понадобилось более трех часов. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Ущерб устанавливается. Вероятной причиной пожара является короткое замыкание электросети.

Читайте также: