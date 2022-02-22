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22.02.2022  09:55   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 22 февраля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 430 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 588 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 304 110 человек. Выздоровело 256 675 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 40 603 человека.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 458 человек (в том числе у 430 жителей города Харькова). 54 человека заболели в Изюмском районе, 37 – в Лозовском, 18 – в Чугуевском, 13 – в Богодуховском, 5 – в Купянском, 3 – в Красноградском.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 22 февраля 2022 года.
 

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 21 февраля.

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Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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