22.02.2022 10:01 Евгений Клочко
Валютный рынок в Украине болезненно отреагировал на события на Донбассе
По сравнению с предыдущим банковским днем национальная валюта сдала свои позиции.
Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 22 февраля, установил следующий официальный курс гривни к основным иностранным валютам:
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1 доллар США – 28,48 грн;
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1 евро – 32,19 грн;
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1 злотый – 7,13 грн;
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10 российских рублей – 3,73 грн.
По сравнению с 21 февраля американский доллар подрос на 14 копеек, а евро – на 9 копеек. Польский злотый подешевел на две копейки, а курс рубля снизился на 11 копеек.
Стоит отметить, чтол украинский валютный рынок очень болезненно отреагировал на вчерашние новости по Донбассу. 22 февраля межбанк открылся с резкого скачка курса доллара — на 27 копеек, и первая сделка по продаже доллара на площадке Bloomberg прошла на уровне 28,90 грн/$. Сразу пошли крупные валютные покупки и в 9:28 котировки подскочили на 29,12 грн/$.
Казначеи сообщают, что Нацбанк с самого утра вышел продавать доллар, чтобы поддержать гривну. Благодаря чему еще до 10 часов межбанк смог отойти сначала на 29,015 грн/$, а затем на 28,96 грн/$ и на 28,92 грн/$.
Однако объем сделок на Bloomberg зафиксирован большой — $106,2 млн по состоянию на 10:15. Что говорит об активном выводе капитала из Украины. Для сравнения: вчера за весь день банки наторговали на этой площадке на $260 млн, то есть почти половину объема за первый час сегодняшних торгов.
Напомним, 21 февраля в обменных пунктах Харькова был следующий курс валют:
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1 доллар США 28,2 - 28.7 грн;
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1 евро 32,00 - 32,7 грн;
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10 российских рублей 3,60 - 3,75 грн.
А уже 22 февраля картина несколько изменилась:
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1 доллар США 28,5 - 29,7 грн;
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1 евро 32,3 - 33,5грн;
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10 российских рублей – 3,6 - 3,75 грн.
Ранее мы писали, что по мнению заместителя председателя Совета Национального банка Украины Василия Фурмана, резкое падение курса гривны
носит психологический характер – на него повлияло нагнетание ситуации по поводу возможного вторжения войск РФ на территорию Украины.
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