Валютный рынок в Украине болезненно отреагировал на события на Донбассе

22.02.2022 10:01 Евгений Клочко

По сравнению с предыдущим банковским днем национальная валюта сдала свои позиции.

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 22 февраля, установил следующий официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

По сравнению с 21 февраля американский доллар подрос на 14 копеек, а евро – на 9 копеек. Польский злотый подешевел на две копейки, а курс рубля снизился на 11 копеек.

Стоит отметить, чтол украинский валютный рынок очень болезненно отреагировал на вчерашние новости по Донбассу. 22 февраля межбанк открылся с резкого скачка курса доллара — на 27 копеек, и первая сделка по продаже доллара на площадке Bloomberg прошла на уровне 28,90 грн/$. Сразу пошли крупные валютные покупки и в 9:28 котировки подскочили на 29,12 грн/$.

Казначеи сообщают, что Нацбанк с самого утра вышел продавать доллар, чтобы поддержать гривну. Благодаря чему еще до 10 часов межбанк смог отойти сначала на 29,015 грн/$, а затем на 28,96 грн/$ и на 28,92 грн/$.

Однако объем сделок на Bloomberg зафиксирован большой — $106,2 млн по состоянию на 10:15. Что говорит об активном выводе капитала из Украины. Для сравнения: вчера за весь день банки наторговали на этой площадке на $260 млн, то есть почти половину объема за первый час сегодняшних торгов.