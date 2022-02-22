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22.02.2022  10:17   Виталий Хиневич

Харьковские медики оказали медицинскую помощь трем военным

Медики Харьковщины принимают участие в транспортировке раненных и больных из зоны боевых действий.

Медики Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
 
Сообщается, что бригада медиков скорой помощи 21 февраля организовала транспортировку  трех военнослужащих из зоны ООС с диагнозами, связанными с соматическими заболеваниями, в медицинское учреждение.
 
Кроме этого отмечается, что Харьковский областной Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф постоянно участвует в транспортировке раненых, пострадавших и больных в медицинские учреждения Харькова как непосредственно из оккупированных городов, так и в "эстафетном порядке" от границы или определенных мест".
 
Напомним, ранее медики Харьковщины получили вызов, связанный с асфиксией 73-летнего мужчины.Скорая помощь бригады медиков №408 в составе врача Дарьи Дмитренко, фельдшера Артема Мазура и водителя Геннадия Ткаченко через несколько минут приехала на место вызова.
 
После осмотра больному был поставлен диагноз эмболия, тромбоз артерий и двухсторонняя пневмония. Во время госпитализации у пациента остановилось сердце, наступила клиническая смерть. Данное состояние могло быть связано с коронавирусной инфекцией. Медики оказали ряд реанимационных мероприятий, после возобновления сердечной деятельности мужчину госпитализировал

 

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  медицина, армия, харьков
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