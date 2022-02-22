22.02.2022 10:17 Виталий Хиневич

Харьковские медики оказали медицинскую помощь трем военным

Медики Харьковщины принимают участие в транспортировке раненных и больных из зоны боевых действий.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Сообщается, что бригада медиков скорой помощи 21 февраля организовала транспортировку трех военнослужащих из зоны ООС с диагнозами, связанными с соматическими заболеваниями, в медицинское учреждение.

Кроме этого отмечается, что Харьковский областной Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф постоянно участвует в транспортировке раненых, пострадавших и больных в медицинские учреждения Харькова как непосредственно из оккупированных городов, так и в "эстафетном порядке" от границы или определенных мест".

Напомним, ранее медики Харьковщины получили вызов , связанный с асфиксией 73-летнего мужчины.Скорая помощь бригады медиков №408 в составе врача Дарьи Дмитренко, фельдшера Артема Мазура и водителя Геннадия Ткаченко через несколько минут приехала на место вызова. После осмотра больному был поставлен диагноз эмболия, тромбоз артерий и двухсторонняя пневмония. Во время госпитализации у пациента остановилось сердце, наступила клиническая смерть. Данное состояние могло быть связано с коронавирусной инфекцией. Медики оказали ряд реанимационных мероприятий, после возобновления сердечной деятельности мужчину госпитализировал