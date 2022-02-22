22.02.2022 10:32 Виталий Хиневич

В Украине растут темпы вакцинации граждан

В Украине продолжается иммунизация населения от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".

Сообщается, что за сутки 21 февраля в Украине получили дозу препарата от коронавирусной инфекции более 56 726 человек. Первую дозу получили 15 443 человека, второй этап вакцинации прошли 26 027 граждан. Дополнительную дозу в течение суток получили 350 человек, бустерную 14 906 людей.

Ранее отмечалось, что хотя бы одну дозу препарата получили 50,5% взрослого населения Украины. Антилидерами среди вакцинации является Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Волынская и Ровненская области.

В это же время отмечается, что положительные тенденции в Ровненской и Черновицкой областях, которые за последние 7дней среди лидеров по проведенному количеству прививок в расчете на 100 тысяч населения. Больше всего прививок за прошедшую неделю было сделано в Харьковской области.

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