    
Главная Новости Харькова Медицина В Украине растут темпы вакцинации граждан
22.02.2022  10:32   Виталий Хиневич

В Украине растут темпы вакцинации граждан

В Украине продолжается иммунизация населения от коронавирусной инфекции.

Вакцинация
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".
 
Сообщается, что за сутки 21 февраля в Украине получили дозу препарата от коронавирусной инфекции более 56 726 человек. Первую дозу получили 15 443 человека, второй этап вакцинации прошли 26 027 граждан. Дополнительную дозу в течение суток получили 350 человек, бустерную 14 906 людей.
 
Ранее отмечалось, что хотя бы одну дозу препарата получили 50,5% взрослого населения Украины.  Антилидерами среди вакцинации является Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Волынская и Ровненская области.
 
 В это же время отмечается, что положительные тенденции в Ровненской и Черновицкой областях, которые за последние 7дней среди лидеров по проведенному количеству прививок в расчете на 100 тысяч населения. Больше всего прививок за прошедшую неделю было сделано в Харьковской области.
 
Читайте также: 
 
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  медицина, коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.02 Криминал и происшествия Харьковские медики оказали медицинскую помощь трем военным 21.02 Медицина Более половины взрослых украинцев вакцинировались от COVID-19 18.02 Медицина Стали известны дни, когда харьковчане могут вакцинироваться в ТРЦ
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 