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21.02.2022  15:40   Виталий Хиневич

Как в Харькове получить кислородный концентратор

Все перепрофилированные больницы для оказания медицинской помощи больным COVID-19 в полном объеме обеспечены централизованной подачей кислорода и за счет кислородных концентраторов обеспеченность кроватей кислородом составляет 100%.

Кислородный концентрат
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент охраны здоровья Харьковского городского совета.
 
Сообщается, что все коммунальные некоммерческие предприятия Харьковского городского совета обеспечены достаточным количеством кислородных концентраторов.
 
Однако, есть та  категория граждан, которые не нуждаются в круглосуточной наблюдении медицинского персонала. Но уровень сатурации требует кислородной терапии.
 
Граждане, которые находятся на амбулаторном лечении и нуждаются в кислородной терапии, могут обратиться к семейному врачу, чтобы получить кислородный концентратор.
В это же время отмечается, что в настоящее время выдано  для амбулаторного лечения 192 единицы кислородного концентратора бесплатно.
 
Напомним, за прошедшие сутки официально зарегистрировано 480 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
 
Источник:   Департамент охраны здоровья Харьковского городского совета
 Тэги:  кислородный концентратор, коронавирус, харьков
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