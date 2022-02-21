21.02.2022 15:55 Евгений Клочко

Почти трети украинцев дискомфортно на рабочем месте

Одним из немногих положительных моментов пандемии COVID-19 стало вынужденное развитие медицинской и фармацевтической сфер.

С начала 2020 г. в Украине открылось большое количество новых аптек, ведь значительно вырос спрос на их услуги. В реалиях карантинных ограничений и риска заражения каждый человек желает иметь торговую точку с лекарством прямо под боком.

Открытие новых аптек – это, конечно, хорошо, но у них кто-то должен работать. Это в обычный магазин можно взять продавца буквально из любой сферы, с любыми навыками и опытом. Здесь ситуация гораздо более сложная: фармацевт обязательно должен иметь соответствующее образование и продвинутые знания в области фармакологии.

Фармацевты входят в список специалистов, которых крайне не хватает украинскому рынку труда. В 2021 году вырисовалась следующая ситуация:

в августе количество открытых вакансий превосходило количество активных резюме на 216%;

в ноябре этот показатель снизился до 175%.

В качестве источника информации использованы данные от портала grc.ua, сайта с вакансиями для талантливых кандидатов.

Можно предположить, что система образования не успевает готовить выпускников для занятия всех позиций в аптеках. На это и не стоит рассчитывать, ведь у нас в стране есть только 19 учебных заведений, которые готовят медицинский и фармацевтический персонал, а количество аптек и аптечных пунктов – более 20 тысяч. К тому же аптеки открываются чуть ли не каждый день, а вузы выпускают специалистов раз в год, да и не все они идут работать по специальности.

Другие причины дефицита кадров

Однако не следует считать, что дефицит вызвал лишь естественные процессы в сфере, такие как медленные темпы подготовки специалистов. Рассмотрим другие факторы.

Заработная плата

Да, без финансовой составляющей не обошлось. Вот сколько получают фармацевты и провизоры:

12 200–14 900 грн – 37%;

14 900–17 700 грн – 35%;

17 700–20 400 грн – 21%;

20 400-23 200 грн – 6%;

более 23 200 грн – 1%.

Как видим, даже самая высокая планка не впечатляет: менее одного процента фармацевтов в итоге претендуют на заработную плату на уровне 1000 долларов.

Неудивительно, что некоторые работники выбирают другой профессиональный путь. Вот, например, заработная плата медицинских представителей:

9 300–15 900 грн – 49%;

15 900–22 500 грн – 37%;

22 500-29 100 грн – 6%;

29 100-35 700 грн – 5%;

более 35 700 грн – 3%.

Несложно заметить, что перспективы более радужны.

Закрытие аптек раньше

Несколько лет назад значительно усилился контроль за препаратами строгой отчетности. Некоторые аптеки не смогли отвечать новым требованиям и, как результат, закрылись. Часть фармацевтов осталась без работы и была вынуждена переквалифицироваться. Между этим моментом и настоящим прошло достаточно времени, чтобы бывшие фармацевты и провизоры устроили новую жизнь в новой сфере. Они не готовы возвращаться в аптеки, количество которых, как мы уже упоминали, сегодня растет.

Отток кадров из-за «ковидных» рисков

Фармацевты – одни из тех, кто оказался на передовой борьбе с новым коронавирусом. Люди, еще не знающие своего диагноза, идут в аптеку, чтобы купить обычное противовирусное или препараты для устранения симптоматики. Там их встречают представители аптеки, которые невольно подвергаются большой опасности.

Медицинские работники за такой риск получили прибавку к заработной плате, аптечные работники – нет (разве что такие прибавки добровольно предоставил владелец). Это стало еще одним фактором, который вызвал отток кадров из сферы фармацевтики.

Украине не хватает фармацевтов

Кто ищет работу фармацевтом

Портрет типичного фармацевта в Украине – женщина в возрасте от 18 до 30 лет. Относительно опыта явного лидирующего варианта нет, но чаще всего в резюме указывают «более 6 лет». Рассмотрим статистику более подробно. Кто же ищет работу фармацевтом?

Опыт:

без опыта – 25%;

от 1 до 3 лет – 18%;

от 3 до 6 лет – 18%;

свыше 6 лет – 39%.

Пол:

мужчины – 10%;

женщины – 90%.

Возраст:

18-30 лет – 41%;

30-40 лет – 30%;

40-50 лет – 16%;

50-60 лет – 10%;

свыше 60 лет – 3%.

Следовательно, явный контраст мы видим только по гендерному показателю. В других пунктах параметры распределились более или менее равномерно.

Кого ищут работодатели

И к самому интересному! Рассмотрим, каким требованиям следует отвечать, чтобы получить работу фармацевта.

Опыт работы:

без опыта – 76%;

от 1 до 3 лет – 23%;

от 3 до 6 лет – 1%.

Отличные условия для выпускников ВУЗов.

Желательные навыки:

деловая этика – в 68% описаний вакансий;

проведение опроса клиентов – 60%;

навыки пользования ПК – 45%;

критическое мышление – 43%;

ориентировка на результат – 40%;

работа в команде – 28%;

навыки продаж – 26%;

знание фармацевтических групп – 21%;

доброта (да, и это встречается!) – 15%;

наличие мессенджера Telegram – 15%.

Конечно, это только дополнительные навыки. Знание особенностей лекарства, профильное образование – это стандартное требование к каждому кандидату.

Соответствуете указанным требованиям? Почему бы не попытаться занять одну из многочисленных вакансий? Большой дефицит кадров гарантирует отличные шансы на положительный результат поиска работы.

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