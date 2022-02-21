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21.02.2022  16:05   Виталий Хиневич

В Харькове мошенники обманывали пенсионеров

Мужчины звонили пожилым людям и выдавали себя за их родственников.

Ограбление пенсионеров
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры. 
 
Сообщается, что группа лиц по предварительному сговору с ноября прошлого года обманывала пенсионеров. Злоумышленники звонили пожилым людям, представлялись их родственниками, сообщали, что попали в больницу и нуждаются в деньгах. Мужчины информировали пенсионеров, что деньги нужно будет передать "врачу", который придет к пострадавшим.
 
С пенсионерами встречался 37-летний гражданин, который забирал деньги. В это время 40-летний напарник находился рядом и контролировал обстановку.
 
19 февраля 2022 года группа злоумышленников была задержана после получения денежных средств от жертвы. Сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составляет почти 700 тысяч гривен.
Если вину злоумышленников докажут им может грозить лишение свободы от 3 до 8 лет.
 
Напомним, на Харьковщине 33-летняя мошенница ограбила двух пенсионеров в больнице.
 
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Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
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