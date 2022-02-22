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22.02.2022  10:39   Рита Парфенова

Пожар в промзоне Харькова: подробности

На территории бывшего автотранспортного предприятия утром 22 февраля произошел пожар.

Пожар Харьков: в промзоне произошел крупный пожар

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе ГСЧС, около пяти утра начался пожар в промзоне Харькова на улице Морозова, 18.

На территории бывшего автотранспортного предприятия горели 3 металлических контейнера с бочками, в которых хранились горюче-смазочные материалы, киоск, автомобильные шины и трактор. Площадь пожара составила около 150 квадратных метров.

Чтобы локализовать возгорание, пожарным четырех подразделений ГПСЧ понадобилось больше часа. Окончательно пожар ликвидировали в 7:37.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причина возгорания, а также нанесенный материальный ущерб устанавливаются.

Пожар Харьков: в промзоне произошел крупный пожар

Напомним, в ночь на 22 февраля в Новобоварском районе произошел пожар в гостинично-спортивном комплексе «Этуаль». Горела отьелка в подсобном здании на цокольном этаже. Из-за угрозы задымления верхних этажей спасатели провели эвакуацию и вывели на свежий воздух шестерых постояльцев отеля.

Ранее РЕДПОСТ писал о пожаре в нежилом 2-этажном здании по улице Георгиевской, 10а в промзоне Харьковв, который начался утром 10 февраля. Когда пожарные прибыли на место, горели помещения на втором этаже на площади около 100 кв.м. Также была охвачена огнем деревянная обрешетка крыши. Возгорание тушили шесть пожарно-спасательных подразделений на автоцистернах и 2 автолестницы – всего около 40 человек личного состава ГСЧС.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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