10.02.2022 11:43 Рита Парфенова

В Харькове тушат пожар в промзоне Харькова: информация от ГСЧС (фото)

Пожар в 2-этажном нежилом здании по улице Георгиевской, 10а локализован.



Спасатели ГСЧС локализовали пожар в нежилом 2-этажном здании по улице Георгиевской, 10а в Харькове, передает РЕДПОСТ.



Напомним, пожар в промзоне города начался утром 10 февраля. Спасатели получили сообщение о возгорании 9:49. На тушение выехали шесть пожарно-спасательных подразделений на автоцистернах и 2 автолестницы – всего около 40 человек личного состава ГСЧС.





Когда пожарные прибыли на место, горели помещения на втором этаже на площади около 100 кв.м. Также была охвачена огнем деревянная обрешетка крыши.



Огнеборцам удалось укротить возгорание, не дать ему распространиться дальше. Пожар был локализован в 10.27. Сейчас продолжается ликвидация очагов возгорания.



Причина пожара устанавливается.