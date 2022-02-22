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22.02.2022  10:40   Александра Жук

Мэр Харькова Игорь Терехов сделал заявление на фоне ситуации на Донбассе

На аппаратном совещании с руководителями городских коммунальных предприятий и главами районов Харьковский городской голова Игорь Терехов рассказал, как город должен жить дальше.


Мэр Харькова Игорь Терехов сделал заявление на фоне ситуации на Донбассе
В частности, мэр Харькова попросил всех харьковчан сохранять спокойствие. Он отметил, что в настоящее время главная задача муниципалитета - обеспечивать жизнедеятельность города.
 
"Давайте без всякой паники спокойно делать свое дело. Там разберутся без нас", - заявил мэр города.
 
Напомним, Игорь Терехов в интервью французской газете «Le Mondе» отметил, что в условиях потенциальной военной агрессии все политические силы должны забыть о разногласиях и найти общий язык ради укрепления обороноспособности страны и сохранения мира.
 
Тэги:  игорь терехов, харьков
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