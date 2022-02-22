22.02.2022 10:40 Александра Жук

Мэр Харькова Игорь Терехов сделал заявление на фоне ситуации на Донбассе

На аппаратном совещании с руководителями городских коммунальных предприятий и главами районов Харьковский городской голова Игорь Терехов рассказал, как город должен жить дальше.



Мэр Харькова Игорь Терехов сделал заявление на фоне ситуации на Донбассе



В частности, мэр Харькова попросил всех харьковчан сохранять спокойствие. Он отметил, что в настоящее время главная задача муниципалитета - обеспечивать жизнедеятельность города.

"Давайте без всякой паники спокойно делать свое дело. Там разберутся без нас", - заявил мэр города.

Напомним, Игорь Терехов в интервью французской газете «Le Mondе» отметил , что в условиях потенциальной военной агрессии все политические силы должны забыть о разногласиях и найти общий язык ради укрепления обороноспособности страны и сохранения мира.