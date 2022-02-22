В части домов Холодногорского района отключили отопление 22 февраля: причина

Подача отопления в части домов Холодногорского района Харькова временно прекращена во вторник, 22 февраля.
Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Харьковские тепловые сети", передает РЕДПОСТ.
Для проведения работ по установке счетчиков ПО «Харьковгоргаз» в котельной на улице Славянской, 8 отключено отопление до 17:00 по адресам:
Кроме того, в Основянском районе до 18:00 22 февраля отклбючено отопление по улице Карьерной, 5 из-за сбоя в работе сетевых насосов в котельной.
Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».
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