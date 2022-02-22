22.02.2022 11:00 Рита Парфенова

В части домов Холодногорского района отключили отопление 22 февраля: причина

Подача отопления в части домов Холодногорского района Харькова временно прекращена во вторник, 22 февраля.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Харьковские тепловые сети", передает РЕДПОСТ.

Для проведения работ по установке счетчиков ПО «Харьковгоргаз» в котельной на улице Славянской, 8 отключено отопление до 17:00 по адресам:

ул. Коцарская, 43, 45;

ул. Евгения Котляра, 12, 4, 4/6, 8/10А, 8/10Б, 8/10В, 8/10Г, 8/10З;

ул. Малиновского, 10/14, 5А, 7;

ул. Благовещенская, 29, 29А, 38, 38Д, 38Е, 38Ж;

ул. Славянская, 10, 3, 4, 4А, 6, 8, 2

Кроме того, в Основянском районе до 18:00 22 февраля отклбючено отопление по улице Карьерной, 5 из-за сбоя в работе сетевых насосов в котельной.

Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».