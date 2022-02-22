22.02.2022 11:05 Виталий Хиневич

В Харьковской области злоумышленники уничтожили деревьев на 500 тысяч гривен

Группа мужчин осуществляла незаконную вырубку деревьев в Харьковской области.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Сообщается, что в ноябре 2017 года 30-летний мужчина, действуя по предварительному сговору с другими лицами, вырубили более 60 деревьев. Среди уничтоженных культур имеются дубы, ясеня, клены. Деревья росли на территории государственного предприятия "Октябрьский лесхоз" возле поселка городского типа Коротич.

Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти полмиллиона гривен. Во время судебного разбирательства мужчина признал свою вину, более того возместил нанесенный ущерб.

Однако, суд признал виновным гражданина в совершении противоправных действий и назначил наказание в виде 4 лет и 1 месяца лишения свободы.

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