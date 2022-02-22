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22.02.2022  11:20   Виталий Хиневич

На Харьковщине подорожает проезд в пригородных автобусах

С 1 марта подорожает проезд в пригородных автобусах.

Автобус
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Новости Чугуева".
 
Сообщается, что в Харьковской области подорожает проезд в пригородных маршрутных автобусах.  Повысить стоимость проезда планируют с 1 марта 2022 года. Соответствующие объявления появились в салонах транспортных средств. 
 
Главной причиной увеличения стоимости проезда является подорожание горюче-смазочных материалов.
 
Таким образом, стоимость одной поездки в автобусе будет следующей:
 
  • Харьков – Покровка - до 23 гривен; 
  • Харьков – Малиновка - до 25 гривен; 
  • Харьков – Башкировка - до 25 гривен; 
  • Харьков – Эсхар - до 25 гривен; 
  • Харьков – Каменная Яруга - до 18 гривен; 
  • Чугуев – Харьков (автобус) - до 23 гривен; 
  • Чугуев – Харьков (микроавтобус) - до 40 гривен; 
  • Чугуев – Терновая - до 21 гривен;
  •  Чугуев – м-н Дружба - до 7 гривен; 
  • Чугуев – Эсхар - до 20 гривен; 
  • Чугуев – Малиновка - до 20 гривен; 
  • Чугуев – Кочеток - до 16 гривен; 
  • Чугуев – Коробочкино - до 21 гривен; 
  • Чугуев – Чкаловское - до 25 гривен; 
  • Чугуев – Юрченково - до 30 гривен; 
  • Чугуев – Ивановка - до 22 гривен; 
  • Чугуев – Мосьпаново - до 23 гривен; 
  • Чугуев – Большая Бабка - до 20 гривен.

Напомним. ранее Игорь Терехов заявил, что стоимость проезда в Харьковском метрополитене останется на прежнем уровне.

Источник:   Новости Чугуева
 Тэги:  стоимость проезда, автобус, харьков
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