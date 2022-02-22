22.02.2022 11:20 Виталий Хиневич

На Харьковщине подорожает проезд в пригородных автобусах

С 1 марта подорожает проезд в пригородных автобусах.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Новости Чугуева".

Сообщается, что в Харьковской области подорожает проезд в пригородных маршрутных автобусах. Повысить стоимость проезда планируют с 1 марта 2022 года. Соответствующие объявления появились в салонах транспортных средств.

Главной причиной увеличения стоимости проезда является подорожание горюче-смазочных материалов.

Таким образом, стоимость одной поездки в автобусе будет следующей:

Харьков – Покровка - до 23 гривен;

Харьков – Малиновка - до 25 гривен;

Харьков – Башкировка - до 25 гривен;

Харьков – Эсхар - до 25 гривен;

Харьков – Каменная Яруга - до 18 гривен;

Чугуев – Харьков (автобус) - до 23 гривен;

Чугуев – Харьков (микроавтобус) - до 40 гривен;

Чугуев – Терновая - до 21 гривен;

Чугуев – м-н Дружба - до 7 гривен;

Чугуев – Эсхар - до 20 гривен;

Чугуев – Малиновка - до 20 гривен;

Чугуев – Кочеток - до 16 гривен;

Чугуев – Коробочкино - до 21 гривен;

Чугуев – Чкаловское - до 25 гривен;

Чугуев – Юрченково - до 30 гривен;

Чугуев – Ивановка - до 22 гривен;

Чугуев – Мосьпаново - до 23 гривен;

Чугуев – Большая Бабка - до 20 гривен.

Напомним. ранее Игорь Терехов заявил, что стоимость проезда в Харьковском метрополитене останется на прежнем уровне.