15.02.2022 16:55 Александра Жук

Мэр Харькова заявил, что стоимость проезда в метрополитене повышаться не будет

Игорь Терехов заявил, что стоимость проезда в Харьковском метрополитене останется на прежнем уровне.



Мэр Харькова заявил, что стоимость проезда в метрополитене повышаться не будет



Тариф на проезд в Харьковском метрополитене поднимать не будут. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов на встрече с коллективом КП "Харьковский метрополитен", сообщает РЕДПОСТ

«Я не буду поднимать тариф на проезд в метро для пассажиров. Для харьковчан - это хорошо, а для поддержки предприятия будем вынуждены предоставлять финансовую поддержку из городского бюджета, а сотрудники получат льготы для оплаты коммунальных услуг",- сообщил Игорь Терехов.

Кроме этого городской голова отметил, сейчас задача номер один – приступить к строительству новых станций метро. В этом году начнется строительство электродепо и двух новых станций метрополитена – "Одесская" и "Державинская".

Напомним, в течение четырех лет в Харькове будут построены две станции метро Алексеевской линии в сторону аэропорта. Об этом одному из общенациональных каналов заявил Игорь Терехов.