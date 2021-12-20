20.12.2021 17:07 Дмитрий Колоней

Игорь Терехов о новых станциях харьковского метро, замене поездов и тарифе на проезд

Руководитель города рассказал о возможностях Харькова благодаря его кредитному рейтингу.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на телеканал "НАШ", Харьковский городской голова Игорь Терехов рассказал в интервью о том, какие проекты может воплотить Харьков благодаря его кредитному рейтингу.

Руководитель города, отметил, что благодаря тесному сотрудничеству с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком, в Харькове начинается строительство станций метрополитена. В течение четырех лет в Харькове будут построены две станции метро Алексеевской линии в сторону аэропорта.

Еще одним важным проектом является полное обновление подвижного состава подземки. При этом будут введены в действие инновационные для Харьков проходные поезда.

"За средства Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития мы будем полностью обновлять подвижной состав метрополитена. У нас не будет больше отдельных вагонов в составах метрополитена, у нас будут полностью проходные вагоны. Во-первых, это удобно, потому что ты заходишь, можешь по ходу движения перемещаться и еще одно, в условиях коронавируса огромные пространства — наша с вами безопасность, меньше инфекций", — пояснил Игорь Терехов.

При этом нововведения не отразятся на оплате проезда в метро - тариф останется на уровне 8 гривен.

Способствовать удержанию тарифов будут и асинхронные двигатели (способные накапливать электроэнергию), так как самый большой удельный вес в тарифе занимает затрата на электроэнергию, - отметил мэр Харькова.

Напомним, ранее мы писали о том, что Игорь Терехов планирует создать систему общественного контроля в Харькове.