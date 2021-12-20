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20.12.2021  17:07   Дмитрий Колоней

Игорь Терехов о новых станциях харьковского метро, замене поездов и тарифе на проезд

Руководитель города рассказал о возможностях Харькова благодаря его кредитному рейтингу.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТссылаясь на телеканал "НАШ", Харьковский городской голова Игорь Терехов рассказал в интервью о том, какие проекты может воплотить Харьков благодаря его кредитному рейтингу.
 
Руководитель города, отметил, что благодаря тесному сотрудничеству с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком, в Харькове начинается строительство станций метрополитена. В течение четырех лет в Харькове будут построены две станции метро Алексеевской линии в сторону аэропорта. 
 
 
Еще одним важным проектом является полное обновление подвижного состава подземки. При этом будут введены в действие инновационные для Харьков проходные поезда. 
 
"За средства Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития мы будем полностью обновлять подвижной состав метрополитена. У нас не будет больше отдельных вагонов в составах метрополитена, у нас будут полностью проходные вагоны. Во-первых, это удобно, потому что ты заходишь, можешь по ходу движения перемещаться и еще одно, в условиях коронавируса огромные пространства — наша с вами безопасность, меньше инфекций", — пояснил Игорь Терехов.
 
При этом нововведения не отразятся на оплате проезда в метро - тариф останется на уровне 8 гривен. 
 
Способствовать удержанию тарифов будут и асинхронные двигатели (способные накапливать электроэнергию), так как самый большой удельный вес в тарифе занимает затрата на электроэнергию, - отметил мэр Харькова. 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что Игорь Терехов планирует создать систему общественного контроля в Харькове.
 
Источник:   Телеканал "НАШ"
 Тэги:  игорь терехов, метро, харьков, тариф, проходные поезда
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