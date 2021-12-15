15.12.2021 19:49 Маргарита Кравцова

Мэр Харькова Игорь Терехов понимает, что наживает врагов

Сейчас в Харькове ведут активную роботу по противодействию распространения наркотиков и городской голова лично заинтересован в результате.



РЕДПОСТ

Как передает корреспондент РЕДПОСТ , проблему обсудили с представителями Консультативной миссии ЕС - задача которой поддержка органов власти и составление рекомендаций для работы правоохранительных органов. По итогам разговора Игорь Терехов договорился с международными экспертами о совместной работе в этом направлении.

По мнению мэра Харькова, полиция должна стать с городом в один строй.

"Наркотики, наливайки, незаконные пункты приёма металлолома - людям уже надоело это видеть. Почему в Нацполиции с этим не борются? А когда мы сами начинаем это делать - нам не помогают. Рассказывают на бумаге одно, подписывают Меморандум и уходят в другую сторону. По три раза наливайки закрываем одни и те же. А ведь основная задача полиции - предупреждение преступлений. А что мы видим? Я считаю, что мы обязаны перевернуть эту ситуацию. Во всяком случае я понимаю, сколько я врагов наживаю, но я не хочу, чтобы таким был Харьков", - отметил Игорь Терехов.

И глава консультативной миссии ЕС выразил поддержку мэру Харькова. Ведь украинской полиции, говорит международный эксперт, нужно работать не только над обеспечением общественного порядка, но и над повышением уровня доверия среди населения.

"Нам известно, что уровень доверия к органам полиции здесь, в Украине, составляет около 30-35%. А Минимальные показатели уровня доверия, например, в Финляндии 80-90%. В этом разница, " - сказал Антти Юхани Хартикайнен, глава КМЕС.

Также, отметил представитель европейской организации, в дальнейшем будут инициировать диалог со всеми заинтересованными сторонами - городская власть, правоохранительные органы и общественность. В свою очередь Игорь Терехов отметил, что готов к конструктивному разговору.

"Я хочу абсолютно честного диалога. Я готов на всё. Ведь на самом деле совместными усилиями всё можно сделать. У меня на это есть желание, есть возможности и есть воля. Теперь дело осталось за ними", - подчеркнул городской голова.

Напомним, что первый рейд в Индустриальном районе не показал свою эффективность. Тогда правоохранительные органы ссылались на то, что им нужно время для обучения общественников. Что и помешало им показать результат.

Напомним также, ранее мы писали о том, что Игорь Терехов собрал экстренное совещание в городском совете с представителями областной полиции и общественных формирований.