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15.12.2021  19:03   Дмитрий Колоней

Пропал три месяца назад: в Харькове найден живым мужчина с Роганской улицы

Найден исчезнувший 44-летний житель Харькова Роман Сандалюк.


Поисковый отряд "Милена"
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", в Харькове успешно завершились трехмесячные поиски пропавшего 44-летнего Романа Сандалюка. Проживающий на Роганской улице невысокий мужчина спортивного телосложения с небольшим животом и шрамами на затылке и носу, 13 сентября 2021 года около 10.30 перестал выходить на связь, пропав без вести.
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом найден труп пропавшего без вести мужчины.
 
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