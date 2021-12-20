20.12.2021 16:35 Виталий Хиневич

Информацию о начислении субсидий украинцы могут проверить самостоятельно

Украинцы при помощи онлайн сервиса могут получить информацию о социальных выплатах.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Апостроф».

Отмечается, что каждый житель страны имеет возможность при помощи Единого государственного реестра получить информацию о начислении социальных выплат. Для этого необходимо указать свой адрес проживания и после этого станут доступны данные о выплатах субсидий, на какой срок и в каком объеме будет предоставляться материальная помощь.

В свою очередь структурное подразделение социальной защиты граждан должно сообщить человеку о статусе рассмотрения его заявки на получение субсидии и какое решение было принято по ней. Данную информацию гражданин должен получить в течение трех дней со дня принятия решения.

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