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20.12.2021  16:10   Виталий Хиневич

Украинцы продают виртуальную тысячу от Зеленского

Жители Украины начали получать денежные выплаты за полный курс вакцинации.

Тысяча гривен Зеленского
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Обозреватель».
 
Отмечается, что некоторые граждане начали обменивать виртуальные деньги на реальные. Объявления с предложением обмена появились на интернет-платформах, которые базируются на продаже товаров и услуг.
 
 
Продажа виртуальной тысячи
 
Кто-то просит за одну тысячу гривен 450 бумажных, а кто-то не стесняется просить и 650 гривен.
 
Продажа виртуальной тысячи
 
Кроме этого стоит отметить, что после публикации данного материала в средствах массовой информации, объявления стали недоступны на интернет ресурсах.
 
Напомним, что Министерство цифровой трансформации и Департамент киберполиции будет мониторить транзакции с денежными средствами, которые были получены гражданами за полный курс вакцинации. Данные действия будут направленны на недопущение мошеннических действий. 
 
Источник:   Обозреватель
 Тэги:  тысяча зеленского, продажа, харьков
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