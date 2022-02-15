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15.02.2022  16:31   Дмитрий Колоней

ДТП в Харькове: машина сбила человека, залетев на рельсы (фото)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

ДТП Харьков: Сбили мужчину-пешехода иностранцы на легковушке, вылетев на трамвайные рельсы по улице Академика Палова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на Салтовке сбили пешехода. По предварительной информации, иностранцы ехали на красном легковом автомобиле по улице Академика Павлова и, вероятно, потеряв управление машиной, вылетели на трамвайные рельсы. Они переехали через них и сбили мужчину.  Подробностей о состоянии мужчины нет. Его увезла скорая помощь. Полиция на месте. 
 
 
ДТП Харьков: Сбили мужчину-пешехода иностранцы на легковушке, вылетев на трамвайные рельсы по улице Академика Палова
 
ДТП Харьков: Сбили мужчину-пешехода иностранцы на легковушке, вылетев на трамвайные рельсы по улице Академика Палова
 
 

Напомним, ранее мы писали о пьяном водителе, насмерть сбившем 19-летнюю девушку на Харьковщине.

 

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, сбили пешехода
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