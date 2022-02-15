ДТП в Харькове: машина сбила человека, залетев на рельсы (фото)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Напомним, ранее мы писали о пьяном водителе, насмерть сбившем 19-летнюю девушку на Харьковщине.
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День склоняет к излишней серьезности, так что чувство юмора у многих обещает быть на нуле. Этот факт необходимо учитывать в общении.
Антициклон Ingo обеспечил Харькову сухую и малооблачную погоду.
15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретение издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.
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