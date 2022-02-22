22.02.2022 11:34 Рита Парфенова

Муниципальный транспорт: со вторника произойдут изменения у двух маршрутов автобусов

Муниципальные автобусы №49 и №217 ждут изменения расписания.



РЕДПОСТ

Изменения в курсировании автобусов произойдут со вторника, 22 февраля, передает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Горэлектротранссервис».



В частности муниципальный автобус №217 с 22 февраля изменит не только расписание движения, но и маршрут.



С 22 февраля он будет ездить так:

в направлении остановочного пункта «Лозовенька»: от остановки «ст. м. «Ботанический сад» по улице Отакара Яроша до остановки «Канатная дорога», дальше по улице 23 Августа до улицы Клочковской, дальше по старому маршруту;

в направлении остановочного пункта «майдан Конституции»: от остановки «ст.м. «23 Августа» по улице 23 Августа до остановки «Канатная дорога», дальше по улице Отакара Яроша до проспекта Науки и далее по старому маршруту.

Новое расписание маршрутного автобуса №217 выглядит так:

Также изменилось расписание движения маршрутного автобуса №49, курсирующего от станции метро «Завод им. Малышева» на Салтовку (ул. Светлая).

Новое расписание маршрутного автобуса №49 выглядит так:

Напомним, с 18 февраля автобусы №6 стали работать и по пятницам, а в маршрут автобусов №70, которые с начала февраля пустили по изменённому маршруту с Роганского жилмассива на микрорайон «Рогань», добавлен заезд на терминал возле станции метро «Индустриальная». В направлении на Рогань автобус останавливается на платформе 3, на Горизонт - платформе 5.

Ранее РЕДПОСТ писал, что Харьков собирается закупить еще 160 автобусов Karsan, а также запустить местное производство по сборке такого транспорта.