Муниципальный транспорт: со вторника произойдут изменения у двух маршрутов автобусов

Муниципальные автобусы №49 и №217 ждут изменения расписания.
Изменения в курсировании автобусов произойдут со вторника, 22 февраля, передает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Горэлектротранссервис».
В частности муниципальный автобус №217 с 22 февраля изменит не только расписание движения, но и маршрут.
С 22 февраля он будет ездить так:
Новое расписание маршрутного автобуса №217 выглядит так:
Также изменилось расписание движения маршрутного автобуса №49, курсирующего от станции метро «Завод им. Малышева» на Салтовку (ул. Светлая).
Новое расписание маршрутного автобуса №49 выглядит так:
Напомним, с 18 февраля автобусы №6 стали работать и по пятницам, а в маршрут автобусов №70, которые с начала февраля пустили по изменённому маршруту с Роганского жилмассива на микрорайон «Рогань», добавлен заезд на терминал возле станции метро «Индустриальная». В направлении на Рогань автобус останавливается на платформе 3, на Горизонт - платформе 5.
Ранее РЕДПОСТ писал, что Харьков собирается закупить еще 160 автобусов Karsan, а также запустить местное производство по сборке такого транспорта.
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