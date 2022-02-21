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21.02.2022  14:55   Виталий Хиневич

Более половины взрослых украинцев вакцинировались от COVID-19

В Украине большинство взрослого населения получили прививку от коронавируса.

Вакцинация
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".
 
Сообщается, что с начала иммунизации общества от COVID-19, было сделано 31 миллион 497 тысяч прививок. Хотя бы одну дозу препарата получили 50,5% взрослого населения Украины. 
 
Антилидерами среди вакцинации является Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Волынская и Ровненская области.
 
В это же время отмечается, что положительные тенденции в Ровненской и Черновицкой областях, которые за последние 7дней среди лидеров по проведенному количеству прививок в расчете на 100 тысяч населения. Больше всего прививок за прошедшую неделю было сделано в Харьковской области.
 
Напомним, Швейцария отменила COVID-сертификаты и ношение масок в публичных местах.
 
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Источник:   Корреспондент
 Тэги:  коронавирус, медицина, харьков
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