21.02.2022 14:47 Дмитрий Колоней

Коронавирус: Англия ослабляет карантин и сокращает тестирование

Великобритания начала реализацию плана по выходу из ограничений по COVID-19.



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Как сообщает РЕДПОСТ , британское правительство подтвердило, что люди с коронавирусом не будут обязаны самоизолироваться со следующей недели. Это лишь часть плана «Жизнь с COVID», который также, приведет к сокращению тестирования на вирус.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что отмена всех юридических ограничений , введенных для сдерживания распространения вируса , позволит людям в Великобритании «защитить себя, не ограничивая наших свобод». Ожидается, что он изложит детали плана в парламенте в понедельник.

«Я не говорю, что мы должны отбросить осторожность на ветер, но сейчас настал момент, чтобы все вернули себе уверенность», — сказал Джонсон в интервью Би-би-си в воскресенье.

«Мы достигли стадии, когда мы думаем, что вы можете сместить баланс от государственного мандата, от запрета определенных действий, принуждения к определенным действиям в пользу поощрения личной ответственности».

Но некоторые из научных советников правительства заявили, что это был рискованный шаг, который может вызвать всплеск инфекций и ослабить защиту страны от более опасных штаммов в будущем.

Уэс Стритинг, представитель по здравоохранению главной оппозиционной Лейбористской партии, обвинил Джонсона в том, что он «объявил о победе до окончания войны».

Напоминание о том, что коронавирус остается широко распространенным, появилось в новостях о том, что в воскресенье у королевы Елизаветы II был положительный результат на COVID-19. Букингемский дворец заявил, что 95-летний монарх испытывает легкие симптомы простуды.

Консервативное правительство Джонсона сняло большинство ограничений на вирусы в январе, отменив паспорта вакцин для мест проведения мероприятий и отменив обязательное использование масок в большинстве мест, кроме больниц в Англии. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия, которые устанавливают свои собственные правила общественного здравоохранения, также открылись, хотя и медленнее.

Сочетание высоких показателей вакцинации в Великобритании и более мягкого варианта омикрон означает, что ослабление ограничений не привело к всплеску госпитализаций и смертей. Оба показателя падают, хотя Великобритания, по-прежнему, имеет самый высокий показатель смертности от коронавируса в Европе после России, где зарегистрировано более 160 000 смертей.

В Великобритании 85% людей в возрасте 12 лет и старше получили две дозы вакцины, а почти две трети получили третью ревакцинацию.

Теперь консервативное правительство заявляет, что отменит «все оставшиеся внутренние правила COVID, которые ограничивают общественные свободы» в рамках «перехода от государственного вмешательства к личной ответственности ».

Юридическое требование об изоляции в течение как минимум пяти дней после положительного теста на COVID-19 будет заменено рекомендательными мерами, а коронавирус будет рассматриваться больше как грипп, поскольку он становится эндемичным.

Новый план предусматривает, что вакцины и методы лечения будут держать вирус под контролем, хотя правительство заявило, что «системы наблюдения и меры на случай непредвиденных обстоятельств будут сохранены», если это необходимо.