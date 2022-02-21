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21.02.2022  15:12   Виталий Хиневич

В Украине начали расти цены на бензин

Крупные автозаправочные сети подняли розничную стоимость бензина.

Бензин
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Вести".
 
Сообщается, что 18-21 февраля фиксировалось возрастание розничной цены на бензин.
 
На сети АЗС Shell бензин подорожал на 73-80 копеек за литр;  бензин А-92 – до 35,99 гривен за литр, бензин А-95 – до 36,75 гривен за литр. Цена ДТ выросла на 55 копеек за литр до 36,07 гривен за литр.
 
В сети Marshal все виды горючего повысились на 50-60 копеек за литр. В свою очередь  сети Motto, "Татнефть-АЗС-Украина", Prime, ZOG переписали ценники в сторону повышения сразу на 0,8-1 гривен за литр.
 
В целом по стране ценники на топливо в разных сетях АЗС отличаются на 4-6 гривен за один литр.
 
Напомним, ряд розничных украинских сетей автозаправочных станций в четверг, 17 февраля 2022 года откорректировали цены на разные марки бензина и дизельное топливо.
 
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Источник:   Вести
 Тэги:  бензин, харьков
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