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21.02.2022  15:24   Евгений Клочко

Игорь Терехов пообещал разобраться с работой КП "Подземный город"

Харьковский городской голова Игорь Терехов встретился с предпринимателями, которые арендуют помещения в переходах КП "Харьковский метрополитен".


Игорь Терехов пообещал разобраться с работой КП "Подземный город"
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на харьковскую мэрию. Отмечается, что предприниматели пожаловались мэру на высокую стоимость аренды, которая состоит из платы за пользование помещением и услуги за содержание прилегающей территории. 
 
Игорь Терехов отметил, что не доволен работой коммунального предприятия «Подземный город» и решит озвученные проблемы. 
 
Для начала городской голова поручил создать рабочую группу в составе руководства КП «Харьковский метрополитен», КП «Подземный город», Департамента экономики и коммунального имущества, Департамента административных услуг и потребительского рынка, Департамента контроля и специалистов юридического профиля. 
 
Игорь Терехов подчеркнул, что первые итоги заседания рабочей группы должны быть озвучены уже завтра вечером.  Он зявил, что предпринимателей нужно поддержать и навести порядок в переходах, чтобы помочь бизнесу развиваться. 
 
«Я хочу сделать так, чтобы вы зарабатывали. Я понимаю сегодняшние реалии, нагрузку, которая на вас легла, что пять киосков не могут содержать чистоту в переходе. В то же время переходы нужно ремонтировать, нужно делать хорошую гидроизоляцию, систематически убирать там.
 
Когда человеку неприятно туда зайти, он пройдет мимо ваших киосков. Если же там будет порядок – ситуация изменится. На тарифы на электроэнергию я не влияю, но об остальном будем разговаривать. Вы будете четко видеть калькуляцию и понимать, что с вас никто не возьмет лишней копейки», - подчеркнул Игорь Терехов.
 
Также городской голова сообщил, что после сегодняшней встречи сделает организационные выводы о работе КП «Подземный город». 
 
Ранее сообщалось, что в Харькове затопило водой подземный переход. Вестибюль станции метро "Индустриальная" временно был закрыт из-за частичного подтопления.

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Источник:   ХГС
 Тэги:  метро, подземный город, игорь терехов, харьков
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