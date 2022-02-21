21.02.2022 15:24 Евгений Клочко

Игорь Терехов пообещал разобраться с работой КП "Подземный город"

Харьковский городской голова Игорь Терехов встретился с предпринимателями, которые арендуют помещения в переходах КП "Харьковский метрополитен".



Игорь Терехов пообещал разобраться с работой КП "Подземный город"



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на харьковскую мэрию. Отмечается, что предприниматели пожаловались мэру на высокую стоимость аренды, которая состоит из платы за пользование помещением и услуги за содержание прилегающей территории.

Игорь Терехов отметил, что не доволен работой коммунального предприятия «Подземный город» и решит озвученные проблемы.

Для начала городской голова поручил создать рабочую группу в составе руководства КП «Харьковский метрополитен», КП «Подземный город», Департамента экономики и коммунального имущества, Департамента административных услуг и потребительского рынка, Департамента контроля и специалистов юридического профиля.

Игорь Терехов подчеркнул, что первые итоги заседания рабочей группы должны быть озвучены уже завтра вечером. Он зявил, что предпринимателей нужно поддержать и навести порядок в переходах, чтобы помочь бизнесу развиваться.

«Я хочу сделать так, чтобы вы зарабатывали. Я понимаю сегодняшние реалии, нагрузку, которая на вас легла, что пять киосков не могут содержать чистоту в переходе. В то же время переходы нужно ремонтировать, нужно делать хорошую гидроизоляцию, систематически убирать там.

Когда человеку неприятно туда зайти, он пройдет мимо ваших киосков. Если же там будет порядок – ситуация изменится. На тарифы на электроэнергию я не влияю, но об остальном будем разговаривать. Вы будете четко видеть калькуляцию и понимать, что с вас никто не возьмет лишней копейки», - подчеркнул Игорь Терехов.

Также городской голова сообщил, что после сегодняшней встречи сделает организационные выводы о работе КП «Подземный город».

Ранее сообщалось, что в Харькове затопило водой подземный переход . Вестибюль станции метро "Индустриальная" временно был закрыт из-за частичного подтопления.

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