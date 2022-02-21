21.02.2022 09:03 Рита Парфенова

Как изменились цены на подсолнечное масло в супермаркетах Харькова

Ценник на популярный продукт вырос или снизился в зависимости от производителя.

Изменение цен на продукты проинспектировало издание «Хвиля» со ссылкой на данные Минфина. Речь идет о подсолнечном масле. В частности, сравнивалось, как ценники на этот продует обновили супермаркеты Ашан, Metro, Novus и Varus, передает РЕДПОСТ.



Статистика говорит о том, что изменение цены в сторону удешевления или подорожания зависит от конкретной марки продукта.



Так, стоимость рафинированного масла «Олейна» за месяц снизилась в среднем на 1,35 грн: средняя цена января составляла 57,45 грн за 850 мл, а в феврале она сползла до отметки в 56,10 грн.



В то же время ценник на масло «Щедрый дар» изменился в сторону повышения: со средней цены в 54,93 грн на 870 мл в январе до 59,83 грн в феврале.



Напомним, пока пик цены на подсолнечное масло пришелся на осень 2021 года – тогда эксперты прогнозировали подорожание этого продукта до 100 гривен за литр.

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