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26.11.2021  21:22   

Бутерброд с маслом скоро обойдется харьковчанам дороже

Сливочное масло на харьковских прилавках поднимется в цене до конца года на 15%.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, такие прогнозы дают эксперты, связывая изменение цен с мировыми тенденциями.
 
Причина скачка цен такова: цены на сливочное масло в мире за последний месяц выросли на треть. А высокая цена на масло в Украине объясняется высоким спросом на сырьё, производство которого снижается. Цены на молоко постепенно идут вверх. Соответственно, все молочные продукты также прибавят в цене.  
 
Повлияло на рост цены сливочного масла и повышение стоимости газа. Специалисты отмечают, что сейчас масло дороже, чем на продолжении всех последних лет. 
 
Но вместе с тем в Украине масло дорожает медленнее, чем в мире. Импортеры пока не завозят иностранную продукцию из-за того, что после растаможки ее цена выше, чем у отечественного масла.
 
Напомним, ранее мы писали о возможном снижении цен на подсолнечное масло.
Источник:   АгроНьюс
 Тэги:  масло, цена, харьков
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