26.11.2021 21:22

Бутерброд с маслом скоро обойдется харьковчанам дороже

Сливочное масло на харьковских прилавках поднимется в цене до конца года на 15%.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , такие прогнозы дают эксперты, связывая изменение цен с мировыми тенденциями.

Причина скачка цен такова: цены на сливочное масло в мире за последний месяц выросли на треть. А высокая цена на масло в Украине объясняется высоким спросом на сырьё, производство которого снижается. Цены на молоко постепенно идут вверх. Соответственно, все молочные продукты также прибавят в цене.

Повлияло на рост цены сливочного масла и повышение стоимости газа. Специалисты отмечают, что сейчас масло дороже, чем на продолжении всех последних лет.

Но вместе с тем в Украине масло дорожает медленнее, чем в мире. Импортеры пока не завозят иностранную продукцию из-за того, что после растаможки ее цена выше, чем у отечественного масла.

Напомним, ранее мы писали о возможном снижении цен на подсолнечное масло.