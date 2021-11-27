Прогноз погоды в Харькове на субботу, 27 ноября

В результате поступления теплой и влажной воздушной массы с юга, в Харькове ожидаются осадки в виде дождя.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха +1°...+2°C (ощущается как -4°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 94%. Температура воздуха +4°...+6°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 25%. Температура воздуха +5°...+6°C (ощущается как +3°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 25%. Несмотря на то, что солнечная активность несколько повысится 27 ноября 2021 года, магнитных бурь ожидать не стоит
Народные приметы. Если в этот день случается облачное небо или выпадет снег — к ненастному маю; иней на деревьях — к морозам, туман — к оттепели, а если ночью был иней, днем снег не выпадет.
День склоняет к спокойной рутинной работе, так что у вас есть шанс переделать массу давно запланированных дел. И чем меньше ваши интересы будут пересекаться сегодня с интересами других, тем лучше.
В результате поступления теплой и влажной воздушной массы с юга, в Харькове ожидаются осадки в виде дождя.
Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов.
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