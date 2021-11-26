26.11.2021 20:42 Дмитрий Колоней
В Харькове изменились правила покупки железнодорожных билетов
Харьковчане могут онлайн купить проездные документы на поезда "800-й нумерации".
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Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на прессс-службу "Укрзалiзницi", теперь харьковчане могут сразу купить проездные документы на поезда "800-й нумерации". Им больше не нужно обменивать в кассах бланки заказов.
Если раньше пассажирам при покупке билета онлайн, приходилось оформлять посадочные документы, не дававшие права для проезда. Бланк заказа поступал на почту, а затем приходилось искать кассу вокзала, чтобы обменять его на проездной документ.
"УЗ решила технические вопросы и упростила данный процесс. Теперь, покупая билет на региональный поезд, пассажиры сразу получают билет", – сообщила прессслужба.
Напомним, ранее мы писали о том, что с 10 октября "Укрзалізниця" возобновляет движение
поездов в Польшу. Продажа железнодорожных билетов по направлению «Киев-Пшемысль» стартует с 1 октября. На заданном маршруте, будет работать поезд марки «Hyundai Интерсити+».
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