26.11.2021 19:32 Дмитрий Колоней

ДТП: В Харькове столкнулись две легковушки на перекрестке (фото, видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - жесткое ДТП. Произошло столкновение двух легковых автомобилей. Авария слдучилась на перекрестке улицы Ньютона и проспекта Героев Сталинграда. Подробностей о том, как произошла авария и кто и насколько в ней пострадал пока нет.

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Напомним, мы ранее писали о том, что произошла авария возле Лоска. Грузовик, столкнувшись с ВАЗ 2108, протащил легковой автомобиль впереди себя.