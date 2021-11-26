ДТП: В Харькове столкнулись две легковушки на перекрестке (фото, видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - жесткое ДТП. Произошло столкновение двух легковых автомобилей. Авария слдучилась на перекрестке улицы Ньютона и проспекта Героев Сталинграда. Подробностей о том, как произошла авария и кто и насколько в ней пострадал пока нет.
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Напомним, мы ранее писали о том, что произошла авария возле Лоска. Грузовик, столкнувшись с ВАЗ 2108, протащил легковой автомобиль впереди себя.
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Посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить. Нежелание подчиняться каким-либо правилам может создать конфликты на пустом месте.
В целом погода в Харькове ожидается облачной, лишь ненадолго день порадует нас ясным небом. Без осадков.
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