26.11.2021 19:32 Валерия Кононова

Новогодний стол дорого обойдется харьковчанам: сколько денег готовить на еду (фото)

Новый год придет на порог чуть больше, чем через месяц, а потому понемногу можно делать покупки к новогоднему столу. О том, сколько денег придется подготовить на базовые новогодние вкусности харьковчанам узнавал корреспондент РЕДПОСТ.



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Приценивание начнем, пожалуй, с того, без чего Новый год точно не обойдется, ведь нельзя провести полночь без шампанского. В этом году бутылка простого Артемовского шампанского обойдется харьковчанам в 120-150 грн, хотя гурманы могут найти бутылочку даже этой фирмы за 270 и выше.

Закупка на традиционное оливье заранее мало возможна, но обычно раньше нового года покупают горошек, цена на который также взлетает к празднику. Сейчас за банку малоизвестных фирм харьковчане отдадут до 30 грн, а вот если вы принципиально хотите Bonduelle, то готовьте 40-50 грн за банку.

Исходя из того, что можно купить заранее, не дожидаясь новогоднего роста цен, мы приходим к стеллажу с крабовыми палочками. Многие ли празднуют Новый год без крабового салата? Не оливье, конечно, но тоже популярно. Итак маленькая упаковка обойдется покупателю в среднем в 25 грн, а болььшая в 50-60. Ну а если вы фанат и вам нужна упаковка 500г, то готовьте гривен 150. Если же говорить об этом продукте на развес, то его ценовая категория находится где-то в рамках 50-60 грн за килограмм.

В добавок заранее на крабовый салат можно закупиться кукурузой, с ней история почти как с горошком на оливье. За фирмы «Рики-тики» или «Хуторок» нужно будет отдать до 25 грн, а вот за раскрученный Bonduelle – 45-60 грн.

Слабосоленая красная рыба обойдется харьковчанам около 300 грн за 300 грамм, если говорить о вакуумированой продукции. Цены же на свежий лосось\семгу стеками варьируется от 300 до 400 грн за килограмм, а вот целую рыбу на 1,5-2кг можно купить по 200-270 грн за кг, только вот ее до нового года придется заморозить, да и филировать будете сами.

Стоимость икры, конечно, зависит от фирмы и размера баночки. В целом можно найти банку 60 грамм за 100 грн, а можно за 170 грн. 100-120 грамм обойдется харьковчанам в 200-280 грн, а вот 180 грамм от 480 грн.

Частым украшением и лакомством за Новогодним столом становится ананас, в этом году его цена около 70-80 грн за большой и 30-40 грн – маленький.