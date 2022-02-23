Какие потолки лучше, подвесные или гипсокартонные

Так что же все-таки выбрать, для квартиры или для офиса? Решать вам, ну а мы постараемся помочь – объективно рассмотрим плюсы, минусы и особенности каждого из видов, чтобы вы могли дать себе ответ на данный вопрос.
Именно классические, традиционные, популярные варианты обычно вызывают больше всего обсуждений. Так, на различных форумах до сих пор не утихают споры о том, какой потолок лучше, из гипсокартона или подвесной потолок типа Армстронг (еще называемый модульным). У обоих есть свои сторонники и даже хейтеры. Мнения разные, и запутаться в них очень просто.
Так что же все-таки выбрать, для квартиры или для офиса? Решать вам, ну а мы постараемся помочь – объективно рассмотрим плюсы, минусы и особенности каждого из видов, чтобы вы могли дать себе ответ на данный вопрос.
Начнем с того, что оба варианта широко представлены в продаже, в этом мы убедились на примере каталога Alkiv.ua. Можно без проблем купить минеральные плиты с любым рисунком или гипсокартонные листы нужного размера и влагостойкости. Ну и продолжим общими моментами – быстро разберем их один раз, чтобы дальше к ним не возвращаться и сравнивать по тем показателям, которые отличаются – для большей наглядности.
Главный нюанс в том, что оба варианта, по сути, являются подвесными, так как устанавливаются на металлический каркас, а значит:
Даже цены на гипсокартон и плиты потолка типа Армстронг (самый популярный представитель модульных потолков) примерно одинаковые, в пересчете на м2 покрываемой площади. И оба они являются, в принципе, разборными – отдельные их элементы можно демонтировать.
Разница между ними тоже есть, и весьма существенная, в некоторых моментах. В каких именно? Их мы как раз и собрали в таблицу – для наглядности и удобства сравнения.
|
Показатель
|
Тип потолка
|
из гипсокартона
|
подвесной Армстронг
|
Необходимость последующей отделки
|
нуждается в окрашивании (в любой нравящийся цвет)
|
не требует дополнительного декорирования
|
Защищенность от влаги
|
высокая
|
низкая
|
Ремонтопригодность
|
в случае повреждения приходится перестилать весь лист
|
достаточно заменить одну плиту (размером 600 на 600 мм)
|
Количество креплений
|
сравнительное малое
|
большое, по числу перекрытий
|
Определение места течи
|
проблематичное, ведь вода расплывается по всей поверхности листа и выходит лишь через щели, трещины, технологические отверстия
|
легкое – протекание точно над той плитой, из которой капает
|
Конструкция (геометрия) каркаса
|
попроще
|
посложнее
|
Доступ к проводке и коммуникациям
|
через люк, специально вырезанный в листе
|
Из любой точки потолка – нужно лишь вынуть соответствующую плиту
В общем, оба варианта достаточно интересны, но различий хватает. Какой больше понравился лично вам? Что за потолок вы скорее захотите купить, гипсокартонный или подвесной типа Армстронг?
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