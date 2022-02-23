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23.02.2022  15:09   Виталий Хиневич

"Мы мирные люди, но мы всегда готовы к вызовам"- Игорь Терехов

В Харькове подготовлены все бомбоубежища.

Игорь Терехов
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
Во время брифинга Харьковской областной государственной администрации Игорь Терехов сообщил, что подготовка бомбоубежищ проводилась планомерно с 2014 года.
 
"Мы готовились планомерно с 2014 года. Мы подготовили все бомбоубежища. Один лишь метрополитен принимает по нормативам 154 000 человек. Там подготовлены все условия, начиная от системы вентиляции и заканчивая питанием, медобслуживанием и водоснабжением. Все нормативы и требования соблюдены",- отметил Игорь Терехов.
 
В это же время мер Харькова сообщил, что ознакомился с подготовкой метрополитена в качестве бомбоубежища и остался удовлетворен результатом.
 
"Я ознакомился с подготовкой метрополитена и остался удовлетворен этой подготовкой. Город на 100% готов. Мы напечатали все материалы, которые в случае необходимости будут размещены на каждом подъезде, в каждом ЖЭКе. На этих листовках будет описан полный алгоритм действий: что нужно с собой взять, куда идти, пошагово. Было потрачено более 30 миллионов гривен на подготовку убежищ. Мы мирные люди, но мы всегда готовы к вызовам ",- сообщил Игорь Терехов.
 
Напомним, в Харькове около 4,2 тыс. простейших укрытий и более 300 защитных сооружений на предприятиях. Также есть сооружения двойного назначения – метрополитен, подземные паркинги и переходы. Всего в укрытиях всех типов может разместиться более 1,5 млн жителей города.
 
Тэги:  бомбоубежища, чп, харьков
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