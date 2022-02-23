23.02.2022 15:09 Виталий Хиневич

"Мы мирные люди, но мы всегда готовы к вызовам"- Игорь Терехов

В Харькове подготовлены все бомбоубежища.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Во время брифинга Харьковской областной государственной администрации Игорь Терехов сообщил, что подготовка бомбоубежищ проводилась планомерно с 2014 года.

"Мы готовились планомерно с 2014 года. Мы подготовили все бомбоубежища. Один лишь метрополитен принимает по нормативам 154 000 человек. Там подготовлены все условия, начиная от системы вентиляции и заканчивая питанием, медобслуживанием и водоснабжением. Все нормативы и требования соблюдены",- отметил Игорь Терехов.

В это же время мер Харькова сообщил, что ознакомился с подготовкой метрополитена в качестве бомбоубежища и остался удовлетворен результатом.

"Я ознакомился с подготовкой метрополитена и остался удовлетворен этой подготовкой. Город на 100% готов. Мы напечатали все материалы, которые в случае необходимости будут размещены на каждом подъезде, в каждом ЖЭКе. На этих листовках будет описан полный алгоритм действий: что нужно с собой взять, куда идти, пошагово. Было потрачено более 30 миллионов гривен на подготовку убежищ. Мы мирные люди, но мы всегда готовы к вызовам ",- сообщил Игорь Терехов.