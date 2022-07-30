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30.07.2022  15:59   Дмитрий Колоней

Будинків без бомбосховищ більше не буде: рішення Верховної Ради

Верховна Рада схвалила проєкт закону про забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняк «Тепер наявність бомбосховищ при будівництві нових споруд обов’язкова. Рада прийняла №7398 в цілому – 280», - зазначив він.   
 
Законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій був зареєстрований у парламенті 22 травня.
 
Місцева влада має забезпечувати наявність і контроль за станом укриттів для населення – ОП
Його розроблено з метою вжиття додаткових заходів у сфері будівельної діяльності, пов’язаних із захистом населення від вибухів, вибухових хвиль, ураження небезпечними хімічними, радіоактивними і біологічно небезпечними речовинами.
 
Источник:   Телеграмм Железный нардеп
 Тэги:  бомбоубежища, дома, украина
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