30.07.2022 15:59 Дмитрий Колоней

Будинків без бомбосховищ більше не буде: рішення Верховної Ради

Верховна Рада схвалила проєкт закону про забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій.



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Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняк «Тепер наявність бомбосховищ при будівництві нових споруд обов’язкова. Рада прийняла №7398 в цілому – 280», - зазначив він.

Законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій був зареєстрований у парламенті 22 травня.

Місцева влада має забезпечувати наявність і контроль за станом укриттів для населення – ОП

Його розроблено з метою вжиття додаткових заходів у сфері будівельної діяльності, пов’язаних із захистом населення від вибухів, вибухових хвиль, ураження небезпечними хімічними, радіоактивними і біологічно небезпечними речовинами.