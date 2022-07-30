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30.07.2022  15:28   Дмитрий Колоней

Обстріл Харкова: злочин окупантів зафіксовано (фото)

Загарбники знову обстріляли житлові райони Харкова та області.

Обстріл Харкова: ракетні удари нанесені по Слобідському та Новобаварському районах міста, та по Чугуївщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, о 02:30 окупанти здійснили ракетний удар по Слобідському району. Близько 5 ракет прилетіли на територію училища. Внаслідок удару зруйнований один із корпусів.
Виникла пожежа. Інформація щодо потерпілих уточнюється.
 
У відділі поліції №1 ХРУП №3 зареєстровано факт влучання ракети в Новобаварському районі близько 04:00.
Боєприпас влучив на відкриту ділянку місцевості у двір гуртожитку.
Утворилася вирва 9 на 10 метрів глибиною до 6 метрів.
 
Частково зруйновані стіни та вибиті вікна у прилеглих будинках.
Постраждалих немає.
 
Близько 05:00 відбувся обстріл міста Чугуєва.
 
За адресами співробітники слідчо-оперативних груп проводять огляди місць подій та збирають речові докази.  Слідчими вирішуються питання про відкриття кримінальних проваджень за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  обстрел, агрессия россии, харьков
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