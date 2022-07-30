30.07.2022 15:28 Дмитрий Колоней
Обстріл Харкова: злочин окупантів зафіксовано (фото)
Загарбники знову обстріляли житлові райони Харкова та області.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на ГУ Нацполіції, о 02:30 окупанти здійснили ракетний удар по Слобідському району. Близько 5 ракет прилетіли на територію училища. Внаслідок удару зруйнований один із корпусів.
Виникла пожежа. Інформація щодо потерпілих уточнюється.
У відділі поліції №1 ХРУП №3 зареєстровано факт влучання ракети в Новобаварському районі близько 04:00.
Боєприпас влучив на відкриту ділянку місцевості у двір гуртожитку.
Утворилася вирва 9 на 10 метрів глибиною до 6 метрів.
Частково зруйновані стіни та вибиті вікна у прилеглих будинках.
Постраждалих немає.
Близько 05:00 відбувся обстріл міста Чугуєва.
За адресами співробітники слідчо-оперативних груп проводять огляди місць подій та збирають речові докази. Слідчими вирішуються питання про відкриття кримінальних проваджень за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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