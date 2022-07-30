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30.07.2022  14:59   Дмитрий Колоней

Харківська гімнастка перемогла на міжнародному фестивалі (фото)

Перше місце виборола харківська спортсменка Софія Чубукіна.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, вихованка Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №16 Немишлянського району Софія Чубукіна посіла перше місце у своїй віковій категорії на Міжнародному фестивалі з художньої гімнастики Starptautiskais Festivāls. Тренер Софії Чубукіної – Юлія Ніколаєва.
 
 
 
Тэги:  гимнастика, спорт, харьков
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