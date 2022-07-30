    
Главная Новини Харкова ЖКГ Обстріл Харкова: йде ліквідація наслідків ракетного удару окупантів (фото)
30.07.2022  14:23   Дмитрий Колоней

Обстріл Харкова: йде ліквідація наслідків ракетного удару окупантів (фото)

Про це поінформували у Слобідській райадміністрації Харкова.

Ліквідація наслідків ракетного удару окупантів йде у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Слобідську райдміністрацію Харкова, у районі ліквідують наслідки сьогоднішнього обстрілу. Рятувальники та представники інших служб гасять пожежу та вивозять те, що збереглося після руйнування навчального закладу.
 
 
Ліквідація наслідків ракетного удару окупантів йде у Харкові
 
«Усі служби добре працюють. Відключили електрику, і, оскільки було підірвано водовід, водяники зупинили текти. Команда ДСНС трьох районів міста працює з ночі. Пожежу гасять і досі», - повідомили у райдміністрації.
 
Ліквідація наслідків ракетного удару окупантів йде у Харкові
 
Ліквідація наслідків ракетного удару окупантів йде у Харкові
 
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що близько 3 години ранку ЗС РФ ракетним ударом з пошкодили будівлю навчального закладу.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  обстрел, агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.07 Армія Обстріл Харкова: злочин окупантів зафіксовано (фото) 30.07 Надзвичайні події Обстріл Харкова: величезна вирва та пошкоджений навчальный заклад (фото, відео) 30.07 Надзвичайні події Харків на ранок 30 липня. Оперативна обстановка від ДСНС (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 