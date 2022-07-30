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30.07.2022  08:19   Дмитрий Колоней

Ракета оккупантов прилетела в здание одного из учебных заведений. Возник пожар, - Ігор Терехов про обстріл Харкова 30 липня

Біля третьої та четвертої ранку загарбники обстріляли Харків.


Фотография из открытых источников
Про це розповів Харківській міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
"Ракетный обстрел Харькова около трех часов ночи. Прилетело в Слободской район, в здание одного из учебных заведений. Там пожар, который уже тушат наши ребята из ГСЧС. 
 
О пострадавших информации нет. 
 
Около четырех утра был еще один удар, который слышал весь город. Куда прилетело - сейчас выясняем".
 
 
Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, игорь терехов, агрессия россии
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