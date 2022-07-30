Ракета оккупантов прилетела в здание одного из учебных заведений. Возник пожар, - Ігор Терехов про обстріл Харкова 30 липня

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Гороскоп на 30 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Зірки закликають до акуратності у спілкуванні. Тим, хто любить тиснути на оточуючих, сьогодні доведеться несолодко: оточуючі можуть дати дуже різку відсіч, аж до фізичної.

Прогноз погоди у Харкові на 30 липня Незважаючи на ясну ніч, ранок у Харкові очікується похмурим. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.