30.07.2022 07:30 Рита Парфенова

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні ми вшановуємо дружбу як процес: у квітні 2011 року ООН започаткувала Міжнародний день дружби.





Мета свята проста і зрозуміла – допомогти людям різної віри та культури порозумітися, позбутися недовіри та викорінити конфлікти.



У кожній країні свято відзначають у відповідність до місцевих культурних традицій та уподобань, проводять заходи для молоді, концерти та карнавали.



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Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, який відзначається щорічно 30 липня, був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 2013 році з метою «підвищувати обізнаність щодо стану жертв торгівлі людьми та заохочувати та захищати їхні права».



Ще до проголошення Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми Генеральною Асамблеєю ООН було вироблено особливий план дій щодо викорінення цього зла. Цей план розрахований на об'єднання зусиль усього світу з виявлення та боротьби з рабством та работоргівлею, а також передбачає надання допомоги постраждалим від перебування в рабстві.



Особлива увага приділяється реабілітації жінок та дітей, які стали жертвами сексуальної експлуатації, а також людей, які постраждали від страшної практики насильницького вилучення органів. З цією метою було засновано Цільовий Фонд, куди роблять внески держави, які розуміють всю гостроту проблеми і готові брати активну участь у реалізації Глобального плану ООН боротьби з торгівлею людьми.

Також цього дня

1818 – народилася Емілі Бронте, англійська письменниця («Грозовий перевал»).



1858 - англійський дослідник Джон Спік відкрив озеро Вікторія в Африці.



1863 – народився Генрі Форд, американський автопромисловець, творець самої ідеї масового виробництва машин та втільник її у життя. Автор фрази "Автомобіль може бути будь-якого кольору, якщо цей колір - чорний".



1898 – американський бізнесмен Вілл Келлогг вигадав кукурудзяні пластівці.



1935 – видавництво Penguin Books видало першу книжку категорії «пейпербек» (paperback), тобто із порівняно твердою паперовою (або картонною) обкладинкою, в яку торцем вклеєний книжковий блок. Ідея випуску дешевих (за ціною 10 цигарок) книжок у м'якій обкладинці та кишенькового формату, що народилася у сера Аллена Лейна, зробила революцію у видавничій справі, забезпечивши масові тиражі як популярних, так і класичних творів.



1947 – народився Арнольд Шварценеггер, американський кіноактор та державний діяч австрійського походження, великий Термінатор усього Всесвіту.



1948 – народився Жан Рено (справжнє ім'я Хуан Морено-і-Хедерік Хіменес), французький актор («Леон-кілер», «Прибульці», «Микита», «Блакитна безодня», «Ронін»).



1956 – на американських доларах з'явився девіз In God We Trust. І відразу ж валюта янкі стала ще більшою (з божою допомогою).



1961 – народився Лоренс Фішберн, американський актор («Погана компанія», «Отелло», «Червона спека», «Матриця»).



1970 – народився Крістофер Нолан, англо-американський кінорежисер ("Престиж", "Бетмен: Початок", "Темний лицар", "Темний лицар: Відродження легенди", "Початок").



1972 – народився Олесь Санін, український кінорежисер, актор, оператор, продюсер, музикант та скульптор.



1974 – народилася Хіларі Суонк, американська актриса, дворазова володарка премії «Оскар».



1984 - на телеканалі NBC розпочався показ серіалу "Санта-Барбара", телевізійного рекордсмена-довгожителя.



2006 - Microsoft офіційно припинила підтримку Windows 98.



2007 – померли одразу два великі режисери: Мікеланджело Антоніоні та Інгмар Бергман.



2016 – американський парашутист Люк Айкінс успішно здійснив перший в історії стрибок з висоти 7600 метрів без парашута. Айкінс вистрибнув із легкомоторного літака над містом Сімі-Веллі. 2,5 хвилини він перебував у вільному падінні, летів зі швидкістю падіння близько 53 метрів за секунду, та успішно приземлився на сітку площею 30х30 м (третина футбольного поля) на рівні 20-го поверху хмарочоса.



Іменини відзначають: Вероніка, Лазар, Леонід, Маргарита, Маріанна, Марина.