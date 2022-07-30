    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Обстріл Харкова: величезна вирва та пошкоджений навчальный заклад (фото, відео)
30.07.2022  09:23   Дмитрий Колоней

Обстріл Харкова: величезна вирва та пошкоджений навчальный заклад (фото, відео)

Від ударів окупантів постраждали два райони Харкова.

 
 

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, вранці 30 липня 2022 року окупанти обстріляли Новобаварський район м. Харкова. Внаслідок обстрілу на територіі біля двоповерхової нежитлової будівлі виявлено вирву розмірами 9 на 10 м та глибиною 5,5 м. У результаті ракетного вибуху пошкоджено стіни, віконні рами, частину даху.
 
Обстріл Харкова: постраждав навчальный заклад та будинок
 
Обстріл Харкова: постраждав навчальный заклад та будинок
 
Також близько 3 години ранку ЗС РФ здійснили ракетний обстріл Слобідського району м. Харкова. Пошкоджено будівлю навчального закладу.
 
Обстріл Харкова: постраждав навчальный заклад та будинок
 
Наразі тривають слідчі дії, дані уточнюються.
 
Обстріл Харкова: постраждав навчальный заклад та будинок
 
Обстріл Харкова: постраждав навчальный заклад та будинок
 
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  обстрел, агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.07 Надзвичайні події Харків на ранок 30 липня. Оперативна обстановка від ДСНС (відео) 30.07 Надзвичайні події Ракета оккупантов прилетела в здание одного из учебных заведений. Возник пожар, - Ігор Терехов про обстріл Харкова 30 липня 29.07 Армія Обстріл Богодухова: стало відомо якими ракетами здійснили окупанти удар під Харковом (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 