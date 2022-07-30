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30.07.2022  13:59   Дмитрий Колоней

Впроваджує російську освіту: під Харковом чоловік перейшов на бік ворога (фото)

Чоловіку повідомлено про підозру у зраді під Харковом.

Перейшов на бік ворога чоловік у Куп’янську. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року підозрюваний у тимчасово окупованому Куп’янську прийняв від представників країни-агресора пропозицію стати «посадовцем». 
 
У березні він зайняв посаду «начальника відділу освіти Куп’янського району» у так званій «тимчасовій цивільній адміністрації Куп‘янського району Харківської області».
 
Перейшов на бік ворога чоловік у Куп’янську. Новини Харкова
 
Згодом, у червні, «очільник» завітав до Луганської псевдореспубліки, щоби отримати вказівкм щодо запровадження на окупованих територіях російської освіти. 
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  коллаборант, агрессия россии, харьков, купянск
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