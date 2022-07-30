30.07.2022 13:23 Дмитрий Колоней

Комунальники ліквідували аварію у приватному секторі Харкова

Про це поінформували у КП «Харківводоканал».



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на КП "Харківводоканал", робітники підприємства ліквідували пошкодження на ділянках трубопроводів у приватному секторі Індустріального району.За інформацією начальника служби зовнішніх водопровідних мереж цього району Комплексу "Харківводопостачання" Володимира Сундук, районні бригади замінили ділянку трубопроводу по 1-му в'їзду Луї Пастера та усунули протікання на мережі по вул. Горлівській. Після виконання робіт територію упорядкували.

Всього 29 липня 2022 року бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» ліквідували 13 пошкоджень на трубопроводах і упорядкували дев'ять оглядових колодязів. У планах на 30 липня - виконати ремонтні роботи на 15 пошкоджених ділянках водоводів.

Нагадаємо, для оперативної роботи ремонтних бригад харків'ян просять детальніше повідомляти про витікання води, вказуючи місце витоку, точну адресу та номер телефону заявника для уточнення. Інформацію приймають за тел. 15-33.