30.07.2022 13:00 Дмитрий Колоней

Допомагав втекти призовникам за кордон: чоловіка спіймано (фото)

Про це повідомляють українські спецслужби.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Службу безпеки України, слідством встановлено, що зловмисник забезпечував своїх «клієнтів» повним пакетом підроблених документів, у тому числі й підтверджуючими листами щодо навчання у закордонних вищих навчальних закладах. Це коштувало $3,5 тис. з особи.

За оперативною інформацією, його послугами скористалися майже два десятки громадян. Наразі їх особи встановлено, щодо них буде окремо прийнято рішення відповідними правоохоронними органами.

Співробітники СБУ задокументували факт одержання завдатку – $1500. Після цього ділка затримали у Києві при передачі повного пакету підроблених документів.

У ході обшуків за місцем фактичного проживання правоохоронці вилучили:

готові до збуту підробки;

комп’ютерне обладнання та засоби зв’язку з доказами протиправної діяльності.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.