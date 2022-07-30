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30.07.2022  13:00   Дмитрий Колоней

Допомагав втекти призовникам за кордон: чоловіка спіймано (фото)

Про це повідомляють українські спецслужби.

Допомагав втекти призовникам за кордон та був затриман спецслужбами чоловік
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Службу безпеки України, слідством встановлено, що зловмисник забезпечував своїх «клієнтів» повним пакетом підроблених документів, у тому числі й підтверджуючими листами щодо навчання у закордонних вищих навчальних закладах. Це коштувало $3,5 тис. з особи.
 
За оперативною інформацією, його послугами скористалися майже два десятки громадян. Наразі їх особи встановлено, щодо них буде окремо прийнято рішення відповідними правоохоронними органами.
 
Співробітники СБУ задокументували факт одержання завдатку – $1500. Після цього ділка затримали у Києві при передачі повного пакету підроблених документів.
 
У ході обшуків за місцем фактичного проживання правоохоронці вилучили:
 
  • готові до збуту підробки;
  • комп’ютерне обладнання та засоби зв’язку з доказами протиправної діяльності. 
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
 
Источник:   СБУ
 Тэги:  мошенничество, побег призывника, украина
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