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30.07.2022  12:31   Дмитрий Колоней

На вулицях Харкова ремонтують зливову каналізацію

Про це поінформували у КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації» Харкова.


Фотография из открытых источников

Як повіомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації», робіиники підприємства ремонтують дощеприймальні колодязі, а також чистять їх від сміття та мулових відкладень. Роботи проводяться на

  • вул. Беркоса,
  • вул. Станційна,
  • вул. Мироносицькій.

 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  ливневки, ремонт, харьков
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