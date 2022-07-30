30.07.2022 12:31 Дмитрий Колоней

На вулицях Харкова ремонтують зливову каналізацію

Про це поінформували у КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації» Харкова.



Фотография из открытых источников

Як повіомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації», робіиники підприємства ремонтують дощеприймальні колодязі, а також чистять їх від сміття та мулових відкладень. Роботи проводяться на

вул. Беркоса,

вул. Станційна,

вул. Мироносицькій.