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23.02.2022  15:23   Дмитрий Колоней

Коллективный иммунитет не применим к коронавирусу - мнение эксперта

Вместе с тем COVID-19 может стать похожим на грипп, вызывая сезонные вспышки, но не огромные всплески.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на MedicalXpress, по мнению доктора Дона Милтона из Школы общественного здравоохранения Университета Мэриленда: «Коллективный иммунитет — неуловимая концепция, и она не применима к коронавирусу», — говорит .
 
Коллективный иммунитет — это когда достаточное количество населения невосприимчиво к вирусу, поэтому микробу трудно распространиться на тех, кто не защищен вакцинацией или предшествующей инфекцией.
 
Например, коллективный иммунитет против кори требует наличия иммунитета у 95% населения. Ранние надежды на коллективный иммунитет против коронавируса угасли потому что:  
 
  1. Антитела, выработанные из доступных вакцин или перенесенной инфекции, со временем исчезают. В то время как вакцины обеспечивают надежную защиту от тяжелых заболеваний , ослабление антител означает, что заразиться все еще возможно — даже для тех, кто получил иммунизацию.
  2. Огромные различия в вакцинированности. В некоторых странах с низким уровнем дохода вакцинировано менее 5% населения. Богатые страны борются с нерешительностью в отношении вакцин. И маленькие дети все еще не имеют права во многих местах.
  3. Пока вирус распространяется, он мутирует, помогая вирусу выжить и порождая новые варианты. Эти мутанты, такие как омикрон, могут лучше уклоняться от защиты людей от вакцин или более ранней инфекции.
 
Но, в целом, по словам Милтона, население движется к «коллективной устойчивости», когда инфекции будут продолжаться, но люди имеют достаточную защиту, чтобы будущие всплески не были такими разрушительными для общества.
 
Многие ученые считают, что COVID-19 в конечном итоге станет похож на грипп и вызовет сезонные вспышки, но не огромные всплески.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что коронавирус может стать обычной простудой к апрелю 2022.
 
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Источник:   MedicalXpress
 Тэги:  коронавирус, коллективный иммунитет, харьков, украина
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