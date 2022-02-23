23.02.2022 15:23 Дмитрий Колоней

Коллективный иммунитет не применим к коронавирусу - мнение эксперта

Вместе с тем COVID-19 может стать похожим на грипп, вызывая сезонные вспышки, но не огромные всплески.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на MedicalXpress, по мнению доктора Дона Милтона из Школы общественного здравоохранения Университета Мэриленда: «Коллективный иммунитет — неуловимая концепция, и она не применима к коронавирусу», — говорит .

Коллективный иммунитет — это когда достаточное количество населения невосприимчиво к вирусу, поэтому микробу трудно распространиться на тех, кто не защищен вакцинацией или предшествующей инфекцией.

Например, коллективный иммунитет против кори требует наличия иммунитета у 95% населения. Ранние надежды на коллективный иммунитет против коронавируса угасли потому что:

Антитела, выработанные из доступных вакцин или перенесенной инфекции, со временем исчезают. В то время как вакцины обеспечивают надежную защиту от тяжелых заболеваний , ослабление антител означает, что заразиться все еще возможно — даже для тех, кто получил иммунизацию. Огромные различия в вакцинированности. В некоторых странах с низким уровнем дохода вакцинировано менее 5% населения. Богатые страны борются с нерешительностью в отношении вакцин. И маленькие дети все еще не имеют права во многих местах. Пока вирус распространяется, он мутирует, помогая вирусу выжить и порождая новые варианты. Эти мутанты, такие как омикрон, могут лучше уклоняться от защиты людей от вакцин или более ранней инфекции.

Но, в целом, по словам Милтона, население движется к «коллективной устойчивости», когда инфекции будут продолжаться, но люди имеют достаточную защиту, чтобы будущие всплески не были такими разрушительными для общества.

Многие ученые считают, что COVID-19 в конечном итоге станет похож на грипп и вызовет сезонные вспышки, но не огромные всплески.

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