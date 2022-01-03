03.01.2022 10:58 Дмитрий Колоней

Коронавирус станет обычной простудой к апрелю 2022 - мнение эксперта

Такой прогноз озвучил ведущий британский специалист по здравоохранению.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ . ссылаясь на Daily Star, к позитивному выводу о ходе пандемии пришел профессор медицины в Университете Восточной Англии Пол Хантер. Эксперт заявил, что к апрелю 2022 года коронавирус перестанет быть поводом для тревог. Он станет не более чем одним из вирусов, вызывающих простуду.

"Это заболевание, которое не исчезает, хотя мы не собираемся еще долго рассматривать его как тяжелую болезнь", – сказал Хантер.

Также специалист отметил, что придется ослабить карантинные ограничения. А давая оценку двум штаммам ковида, профессор отметил, что Omicron гораздо заразнее, чем Delta, но новый этот мутировавший штамм вызывает заболевание, которое проходит в легкой форме, а риск госпитализации на 50-70% ниже, чем у Delta.

Правила самоизоляции, по информауции профессора, вызвали хаос в британской Национальной службе здравоохранения: 18 829 медиков не работали из-за коронавируса до 19 декабря. Карантин ударил также по гостиничной индустрии, получившей недавно очередную государственную помощь для покрытия потерь.

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